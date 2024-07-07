Радіоведучим, які брали у Байдена інтерв’ю після дебатів, наперед роздали запитання, - АР

Про це повідомили обидва ведучі, передає AP.

Радіоведучий Ерл Інгрем розповів, що помічники Байдена зв’язалися безпосередньо з ним для інтерв’ю, яке вийшло в ефір, і наперед надіслали йому список із чотирьох запитань, щодо яких не було жодних переговорів.

"Вони дали мені точні запитання", — сказав Інгрем, чиє "Шоу Ерла Інгрема" транслюється по всьому штату на 20 телевізійних каналах Вісконсіна.

Раніше виступаючи з Інграмом на CNN, Андреа Лофул-Сандерс, ведуча програми "Джерело" на WURD у Філадельфії, сказала, що вона також отримала список із восьми запитань, із яких вона схвалила чотири.

Команда Байдена зазначила, що пропонувати запитання є загальноприйнятою практикою, і заявила, що прийняття запитань не є обов’язковою умовою для самих інтерв’ю.

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У шоу Інгрема Байден стверджував, що під загрозою опинилося набагато більше, ніж його власне політичне майбутнє, сказавши: "Ставки дійсно високі. Я знаю, ти це знаєш. За демократію, за свободу, нашу економіку - всі вони на кону".

У 18-хвилинному інтерв’ю Інгрем поставив Байдену чотири запитання. Радіоведучий запитав американського президента про його досягнення, особливо у Вісконсіні; що було поставлено на карту для темношкірих виборців; що Байден сказав би людям, які вважають, що їхній голос не має значення; чи може Байден прокоментувати свій виступ на дебатах і зауваження Трампа про осіб, які перетинають кордон і влаштовуються на "чорну роботу".

Після інтерв’ю з Байденом Інгрем сказав, що всі шість телефонних ліній для його буднього ефіру були забиті абонентами, які прагнули зважити, чи варто Байдену виходити з перегонів. За його оцінками, більше двох третин хочуть, щоб Байден продовжував кандидатуру.

Інгрем, який працює на радіо 15 років сказав, що не вважає себе журналістом, а ідея отримати список запитань для гостя викликала у нього роздуми.

"Я б, мабуть, ніколи не погодився, але це була можливість поговорити з президентом Сполучених Штатів", — сказав він.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах.

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.