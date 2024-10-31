Республіканці звернулися до Маска, щоб той профінансував організацію волонтерів для агітації за Трампа, - речник Українського конгресового комітету Америки

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У деяких штатах не існує організацій, які раніше республіканська партія використовувала для координації волонтерів. У таких ключових штатах, як Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин, вони звернулися до Ілона Маска з проханням профінансувати організацію волонтерів, які ходитимуть від дверей до дверей або телефонуватимуть виборцям, нагадуючи про голосування. Раніше за це відповідала партія, як це роблять демократи, але цього разу республіканці вирішили покласти частину цієї відповідальності на Маска", - зауважив Добрянський.

За словами речника Українського конгресового комітету Америки, з'явилися статті, в яких волонтери, запрошені через Ілона Маска, зазначають, що не мали чіткого плану або підготовки.

"Деяких із них відправляли у вантажівках, як мігрантів, через кілька штатів до Мічигану, де вони виходили й не знали навіть, за кого саме їм слід агітувати. Така ситуація стає проблематичною, коли традиційні організаційні функції переходять до бізнесменів, які, як відомо, часто діють за власними правилами та намагаються працювати якнайшвидше, не завжди дотримуючись встановлених норм і процедур", - наголосив Добрянський.