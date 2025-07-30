РФ виробила "певний імунітет": Пєсков про наміри Трампа запровадити санкції через 10 днів

Слова Пєскова цитує пропагандистське держагенство ТАСС.

Зокрема, спікер Путіна заявив, що Росія "досить довго живе під величезною кількістю обмежень, але її економіка функціонує".

"Певний імунітет до санкцій у Росії вироблений", – запевнив він.

Однак Пєсков додав: Кремль продовжує фіксувати заяви Трампа й інших західних лідерів щодо санкцій проти РФ.