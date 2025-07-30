РФ виробила "певний імунітет": Пєсков про наміри Трампа запровадити санкції через 10 днів
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про дедлайн 10 днів щодо санкцій: той каже, що Москва виробила "певний імунітет"
Слова Пєскова цитує пропагандистське держагенство ТАСС.
Зокрема, спікер Путіна заявив, що Росія "досить довго живе під величезною кількістю обмежень, але її економіка функціонує".
"Певний імунітет до санкцій у Росії вироблений", – запевнив він.
Однак Пєсков додав: Кремль продовжує фіксувати заяви Трампа й інших західних лідерів щодо санкцій проти РФ.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом".
- 29 липня президент Сполучених Штатів заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів.
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