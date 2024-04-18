Росія активізувала кампанію з втручання у вибори в США, - заява Microsoft
Російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в США посилили активність впродовж останні 45 днів, проте вона нижча, ніж на минулих виборах
Про це заявила компанія Microsoft, повідомляє Reuters.
Зазначається, що пов'язані з Росією акаунти поширюють суперечливий контент, націлений на американську аудиторію, зокрема критикують підтримку України з боку США.
У Microsoft уточнили, що російська активність не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, однак вона може посилитися найближчими місяцями.
"Повідомлення про Україну – через традиційні засоби масової інформації та соціальні мережі – набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і явних кампаній, що охоплюють щонайменше 70 груп діяльності, пов'язаних із Росією, які ми відстежуємо", - заявили в Microsoft.
Компанія уточнила, що найбільш плідна з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією Путіна. Американські політичні оглядачі вважають, що зловмисне використання штучного інтелекту під час виборів у США стане ключовою проблемою, але в Microsoft запевняють, що простіші цифрові підробки зустрічаються частіше, ніж діпфейки.
- У кінці лютого у США заявили, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів.
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