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Росія та Білорусь готують договір про гарантії безпеки

6 червня, 2024 четвер
08:51
Світ Сергій Шойгу

Секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу провів зустріч із білоруським колегою Олександром Вольфовичем. Посадовці обговорювали підготовку до договору щодо гарантії безпеки

Зміст

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Пресслужба Ради Безпеки РФ повідомила, що посадовці обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного.

"Обговорено хід підготовки Концепції безпеки Союзної держави, а також проєкту російсько-білоруського договору про гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше Білорусь провела тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії: вони тривали з 27 по 31 травня. 
Теги:
Росія
Білорусь
Сергій Шойгу
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