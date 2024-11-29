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Росія та Китай проводять спільне повітряне патрулювання над Японським морем

Ксенія Золотова
29 листопада, 2024 п'ятниця
11:54
Світ Китай та росія

 У п’ятницю, 29 листопада, китайські та російські військові здійснили дев’яте спільне стратегічне повітряне патрулювання повітряного простору над Японським морем

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

Повітряне патрулювання було частиною річного плану співпраці між країнами з 2019 року.

У CCTV заявили, що мета повітряного патрулювання — "ефективна перевірка та посилення спільного навчання та оперативних можливостей двох ВПС".

Збройні сили Південної Кореї заявили, що підіймали винищувачі після того, як 11 китайських і російських військових літаків увійшли в зону розпізнавання ППО країни. Літак затримався протягом чотирьох годин, перш ніж покинути повітряний простір без інцидентів.

Південна Корея висловила протест Китаю та Росії через те, що повітряне патрулювання було проведено без попередження.

Країни вимагають, щоб іноземні літаки, які входять до їх ADIZ, ідентифікували себе з міркувань безпеки. Однак такі зони не відносяться до територіального повітряного простору суверенної держави і часто перетинаються з зоною ППО інших країн.

  • У Китаї заявили, що його співпраця з РФ не націлена на будь-яку третю сторону. Також Пекін закликав Європейський Союз не вводити санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Москві розробляти БПЛА для ударів по Україні.

 

Теги:
Новини
Росія
Китай
російська армія
Південна Корея
Військові новини
Авіація
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