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Росіяни можуть перекинути боєздатні частини з Куп'янського напрямку в Курську область, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий

13 березня, 2024 середа
22:16
Світ окупанти крим

У росіян немає сил відбити атаки російських добровольців у Курській області 

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий у етері телеканалу "Еспресо".

"Таке враження, що у росіян немає сил відбити навіть ті достатньо обмежені, локальні атаки, саме на тому напрямку. Що прикордонні війська ФСБ, що диверсійні групи, які там використовувались проти нас, не зможуть зупинити саме загальновійськову атаку. А там триває загальновійськова атака з підтримкою бронетехніки, все як належить. Тому звичайно, російських добровольців звідти змусять відійти. Однак, для цього армії РФ доведеться перекидати якісь боєздатні частини з фронту. Найбільш ймовірно, що перекидатимуть саме з Куп'янського напрямку, бо це географічно найближче", - повідомив Дикий.

За його словами, закріпитись там російським добровольцям не дозволять.

"Це було б надто болісно для путінського режиму, було б відверте приниження. Це викликало б певну суспільну реакцію у відповідному стилі РФ", - додав він.

  • Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 
  • Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
  • Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.
Теги:
Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
Військові новини
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