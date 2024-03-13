Росіяни можуть перекинути боєздатні частини з Куп'янського напрямку в Курську область, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий у етері телеканалу "Еспресо".

"Таке враження, що у росіян немає сил відбити навіть ті достатньо обмежені, локальні атаки, саме на тому напрямку. Що прикордонні війська ФСБ, що диверсійні групи, які там використовувались проти нас, не зможуть зупинити саме загальновійськову атаку. А там триває загальновійськова атака з підтримкою бронетехніки, все як належить. Тому звичайно, російських добровольців звідти змусять відійти. Однак, для цього армії РФ доведеться перекидати якісь боєздатні частини з фронту. Найбільш ймовірно, що перекидатимуть саме з Куп'янського напрямку, бо це географічно найближче", - повідомив Дикий.

За його словами, закріпитись там російським добровольцям не дозволять.

"Це було б надто болісно для путінського режиму, було б відверте приниження. Це викликало б певну суспільну реакцію у відповідному стилі РФ", - додав він.