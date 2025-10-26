Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ

Про це інформує Fox News.

"Сербія також є однією з країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори ... про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань", – зазначив він.

Джурич підкреслив, що війна має завершитися якнайшвидше та нагадав, що Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав "відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН", включаючи Україну.

Аналітики вважають, що Сербія є нетиповим кандидатом на роль посередника через тісні історичні, культурні й релігійні зв’язки з Росією.

Хоча Сербія приєдналася до резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну та референдуми про анексію частини української території, Белград відмовився приєднатися до західних санкцій проти Росії через вторгнення.