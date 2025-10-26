Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією
Про це інформує Fox News.
"Сербія також є однією з країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори ... про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань", – зазначив він.
Джурич підкреслив, що війна має завершитися якнайшвидше та нагадав, що Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав "відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН", включаючи Україну.
Аналітики вважають, що Сербія є нетиповим кандидатом на роль посередника через тісні історичні, культурні й релігійні зв’язки з Росією.
Хоча Сербія приєдналася до резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну та референдуми про анексію частини української території, Белград відмовився приєднатися до західних санкцій проти Росії через вторгнення.
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
- 23 жовтня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії
