"Щоб це не стало ширшою регіональною війною". США допомагатимуть Ізраїлю, але не в усьому
Байден заявив, що США не братимуть участі у контрударі Ізраїлю на Іран, й водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Кірбі пообіцяв продовжувати підтримку
Про це повідомляє Reuters.
За словами офіційного представника Білого дому, президент США Джо Байден заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, що Сполучені Штати не братимуть участі в будь-якому ізраїльському контрударі проти Ірану.
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Натомість радник Білого дому з питань національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Ізраїль сам вирішуватиме, яким чином діяти далі після ракетної атаки Ірану, передає The Hill.
Стосовно того, чи консультує адміністрація Байдена представників Ізраїлю щодо будь-яких заходів у відповідь, Кірбі зазначив, що ізраїльтяни мають самі вирішувати, яким буде їхній наступний крок.
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"Я просто скажу це: президент Байден - від самого початку цього конфлікту - дуже наполегливо працював над тим, щоб він не перетворився на ширшу регіональну війну, щоб не допустити ескалації напруженості, - підкреслив Кірбі. - Все, що він робив, все, що він робив у регіоні, кожне рішення, кожна дискусія, яку він проводив, все це було спрямовано на те, щоб не допустити переростання конфлікту в ширшу регіональну війну, і це те, чим він досі займається".
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Водночас він наголосив, що США продовжать підтримувати Ізраїль, не соромлячись вести відверті бесіди.
"Але інша річ, якої ми не соромимося і, безумовно, президент Байден не соромиться, - це те, що коли ми говоримо, що допоможемо Ізраїлю захистити себе, то, боже мій, ми це зробимо. Ми маємо намір підкріпити це конкретними справами, і ми зробили це вчора ввечері", - підсумував Кірбі.
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
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