Сікорський та Сибіга розповіли про формування Українського легіону в Польщі
Очільники МЗС України та Польщі, Андрій Сибіга та Радослав Сікорський, прокоментували формування Українського легіону в Польщі, заявивши, що обговорили прогрес стосовно цього
Про це вони повідомили на спільній пресконференції.
Андрій Сибіга зауважив, що формування Українського легіону на польській території потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".
"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", - пояснив глава МЗС України.
Водночас Сікорський додав, що вони з Сибігою обговорювали легіон. Проте польський міністр зазначив, що не розкриватиме подробиць, щоб не надати росіянам додаткової інформації, яку можливо використати для ймовірних актів саботажу.
"Але треба сказати, що ми трішки порухали справу вперед", - додав Сікорський.
- 9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
- 11 липня стало відомо, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
- 19 липня повідомлялось, до військового підрозділу Українського легіону, що мають оснастити й підготувати в Польщі згідно з безпековою двосторонньою угодою з Києвом, набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території.
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