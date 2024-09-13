Сікорський та Сибіга розповіли про формування Українського легіону в Польщі

Про це вони повідомили на спільній пресконференції.

Андрій Сибіга зауважив, що формування Українського легіону на польській території потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".

"Вони зараз на стадії фіналізації, і оскільки це чутливе питання, після того як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", - пояснив глава МЗС України.

Водночас Сікорський додав, що вони з Сибігою обговорювали легіон. Проте польський міністр зазначив, що не розкриватиме подробиць, щоб не надати росіянам додаткової інформації, яку можливо використати для ймовірних актів саботажу.

"Але треба сказати, що ми трішки порухали справу вперед", - додав Сікорський.