Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи" через припинення транзиту нафти "Лукойл" Україною, - президент Пеллегріні
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Братислава у відповідь на припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через Україну може застосувати "невизначені взаємні заходи"
Про це повідомляє Dennikn.
У матеріалі йдеться, що словацький президент і міністр оборони Роберт Калиняк "різко критикують" Україну через припинення постачання нафти її територією.
За словами Калиняка, Київ "багато ризикує" такими діями, які він також назвав "безвідповідальними".
Водночас Пеллегріні сказав, що Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він додав, його країна не заслуговує на таке ставлення з боку Києва.
"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - заявив словацький лідер.
Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України
Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.
22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.
23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.
Того ж дня Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.
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