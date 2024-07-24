Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи" через припинення транзиту нафти "Лукойл" Україною, - президент Пеллегріні

Про це повідомляє Dennikn.

У матеріалі йдеться, що словацький президент і міністр оборони Роберт Калиняк "різко критикують" Україну через припинення постачання нафти її територією.

За словами Калиняка, Київ "багато ризикує" такими діями, які він також назвав "безвідповідальними".

Водночас Пеллегріні сказав, що Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він додав, його країна не заслуговує на таке ставлення з боку Києва.

"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - заявив словацький лідер.