Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС

Про це 5 березня заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце, передає Newsmaker.

"У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси та утримати Молдову у сфері свого впливу", - сказав він.

За його словами, перший етап розпочався у 2023 році, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори. Далі росіяни можуть спробувати втрутитися в президентські й парламентські вибори. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум щодо євроінтеграції, президентські вибори, очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції, наголосив Мустяце.

Глава СІБ також стверджує, що навесні цього року проросійські сили у Молдові можуть відновити свої протести.

"Протести, як і раніше, будуть використовувати як інструмент для підриву довіри до чинної влади, щоб асоціювати її та європейський вектор із "погіршенням економічної ситуації, зубожінням населення тощо". Протести можуть відновити з березня 2024 року", - сказав Мустяце.