Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
Росія може здійснити спробу скомпрометувати вступ Молдови до ЄС. Зокрема Москва планує спровокувати соціальні конфлікти в Придністров'ї
Про це 5 березня заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце, передає Newsmaker.
"У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси та утримати Молдову у сфері свого впливу", - сказав він.
За його словами, перший етап розпочався у 2023 році, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори. Далі росіяни можуть спробувати втрутитися в президентські й парламентські вибори. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум щодо євроінтеграції, президентські вибори, очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції, наголосив Мустяце.
Глава СІБ також стверджує, що навесні цього року проросійські сили у Молдові можуть відновити свої протести.
"Протести, як і раніше, будуть використовувати як інструмент для підриву довіри до чинної влади, щоб асоціювати її та європейський вектор із "погіршенням економічної ситуації, зубожінням населення тощо". Протести можуть відновити з березня 2024 року", - сказав Мустяце.
- 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
- Згодом Володимир Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї.
- 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
- 4 березня заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук в ефірі Еспресо сказав, що так звані придністровські політики намагатимуться таврувати Санду як президентку війни.
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