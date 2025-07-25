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"Сподіваємось на швидке прийняття законопроєкту: посли G7 привітали рішення Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП

Марія Науменко
25 липня, 2025 п'ятниця
22:12
Світ G7

У п'ятницю, 25 липня, посли країн "Великої сімки" (G7) висловили підтримку рішенню президента України Володимира Зеленського відновити та забезпечити незалежність ключових антикорупційних інституцій країни – Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Зміст

Про це йдеться у їхньому дописі на Х.

У спільній заяві дипломати G7 підкреслили важливість цього кроку для подальшого розвитку України.

"Посли країн G7 вітають зобов'язання Президента щодо швидкого відновлення та забезпечення незалежності антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах у сфері боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, необхідною умовою інтеграції до ЄС та ключовим фактором для створення сприятливого бізнес-клімату", - наголосили дипломати.

Посли G7 запевнили, що й надалі уважно стежитимуть за розвитком подій.

"Ми будемо й надалі уважно стежити за розвитком подій і сподіваємося на швидке ухвалення відповідного закону Верховною Радою", - підсумовується в заяві.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Водночас Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня

 

Теги:
Новини
Україна
політика
корупція в Україні
НАБУ
Велика сімка
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