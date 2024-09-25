"Справа зрушилася з мертвої точки": Шольц заявив про необхідність реформувати Радбез ООН

Про це він сказав журналістам на полях зустрічей у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

Шольц розповів, що у Пакті заради майбутнього, який Генеральна Асамблея ООН ухвалила 22 вересня, йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, ідеться і про Раду Безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Рада Безпеки ООН) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", - заявив канцлер Німеччини.

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Він також зазначив, що ФРН вже "багато років працює з багатьма друзями, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін".

"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилася з мертвої точки. Рада Безпеки має бути реформована, щоб вона могла виконувати свою функцію у світі", - додав Шольц.