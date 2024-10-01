США можуть дозволити Україні бити по вглиб РФ американською зброєю ще до виборів президента, - Волкер

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", - зазначив Волкер.

За його словами, Трамп також підтримає таке рішення, але може піти "ще далі" і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни.

"Водночас він (Трамп, - ред.) тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", - вважає Волкер.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".