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США можуть дозволити Україні бити по вглиб РФ американською зброєю ще до виборів президента, - Волкер

Світлана Кравченко
1 жовтня, 2024 вiвторок
09:47
Світ Курт Волкер

Посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Київ може отримати можливість бити західною зброєю по території Росії ще до виборів президента США

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", - зазначив Волкер.

За його словами, Трамп також підтримає таке рішення, але може піти "ще далі" і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни.

"Водночас він (Трамп, - ред.) тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", - вважає Волкер.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.

19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Пізніше Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів у по цілях на території Росії. Штати також не забороняють ЗСУ бити американською зброєю по прикордонню.

Теги:
Україна
Росія
зброя
Президент США
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
Курт Волкер
вибори у США
США
зброя для України
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