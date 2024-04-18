США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув на заходи ООН

Це підтвердив у четвер під час пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на поїздки для делегації на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН", - зауважив представник Держдепу.

Він уточнив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від району штаб-квартири ООН, представництва Ірану при ООН та резиденції постійного представника Ірану при ООН, а також на шляху до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді.

"Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань приймаючої сторони ООН, а також надалі стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану та підтримкою ним тероризму", - пояснив представник Держдепу.

Він зазначив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Тегерану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки.