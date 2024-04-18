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США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув на заходи ООН

18 квітня, 2024 четвер
23:44
Світ Генасамблея ООН

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в заходах ООН, разом із делегацією не може пересуватися американською територією, окрім як кількома кварталами навколо об’єктів ООН та аеропорту

Це підтвердив у четвер під час пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на поїздки для делегації на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН", - зауважив представник Держдепу.

Він уточнив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від району штаб-квартири ООН, представництва Ірану при ООН та резиденції постійного представника Ірану при ООН, а також на шляху до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді.

"Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань приймаючої сторони ООН, а також надалі стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану та підтримкою ним тероризму", - пояснив представник Держдепу.

Він зазначив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Тегерану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки.

  • Нагадаємо, Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.
Теги:
ООН
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
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