США планують накласти санкції на головну нафтогазову компанію Сербії через те, що її акціями володіє російський Газпром

Про це повідомляє EuroNews.

Згідно з повідомленням, мажоритарним акціонером компанії є російська енергетична корпорація "Газпром", яка володіє 50% акцій, а дочірня компанія "Газпром нафта" володіє ще 6,15% акцій. Інші акції належать державі та дрібним акціонерам.

"Ми отримали підтвердження, що в найближчі кілька днів США запровадять санкції проти NIS через російську власність", - заявив Вучич.

Він також зазначив, що Велика Британія та Європейський Союз можуть приєднатися до США у запровадженні аналогічних заходів.

У виданні зауважили, що міністерство фінансів США поки що не коментувало наміри щодо санкцій, а сербський уряд не отримав жодної офіційної інформації з деталей від Сполучених Штатів.

Вучич висловив стурбованість, що ці санкції можуть ускладнити відносини Сербії з Росією, з якою країна підтримує значні політичні та економічні зв'язки.

"Звичайно, це відкриває для нас проблеми з нашими російськими друзями щодо всього. Від політики до всього іншого", - підкреслив очільник держави.

Він додав, що його країна розгляне можливість зниження російської частки в NIS нижче 50% та обговорить це з російськими партнерами.