США планують накласти санкції на головну нафтогазову компанію Сербії через те, що її акціями володіє російський Газпром
Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що США мають намір запровадити санкції проти сербської нафтогазової компанії NIS через її часткову російську власність
Про це повідомляє EuroNews.
Згідно з повідомленням, мажоритарним акціонером компанії є російська енергетична корпорація "Газпром", яка володіє 50% акцій, а дочірня компанія "Газпром нафта" володіє ще 6,15% акцій. Інші акції належать державі та дрібним акціонерам.
"Ми отримали підтвердження, що в найближчі кілька днів США запровадять санкції проти NIS через російську власність", - заявив Вучич.
Він також зазначив, що Велика Британія та Європейський Союз можуть приєднатися до США у запровадженні аналогічних заходів.
У виданні зауважили, що міністерство фінансів США поки що не коментувало наміри щодо санкцій, а сербський уряд не отримав жодної офіційної інформації з деталей від Сполучених Штатів.
Вучич висловив стурбованість, що ці санкції можуть ускладнити відносини Сербії з Росією, з якою країна підтримує значні політичні та економічні зв'язки.
"Звичайно, це відкриває для нас проблеми з нашими російськими друзями щодо всього. Від політики до всього іншого", - підкреслив очільник держави.
Він додав, що його країна розгляне можливість зниження російської частки в NIS нижче 50% та обговорить це з російськими партнерами.
- У жовтні президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої подякував за "достатню кількість газу".
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