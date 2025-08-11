США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю Трампа й Путіна, - Туск

Про це пише The Guardian.

Зокрема, Туск заявив, що важливість збереження цілісності території України "є не лише питанням солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

За його словами, деякі територіальні пропозиції Путіна здаються "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

"Захід, включаючи європейські країни, не прийме вимоги Росії, які просто прирівнюються до захоплення української території… З історії ми знаємо - і Польща часто була жертвою цього - що коли великі держави вирішували інші країни без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", – заявив він.

Водночас очільник польського додав, що має "багато страхів і багато надій" стосовно саміту на Алясці, відзначивши "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.