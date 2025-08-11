США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю Трампа й Путіна, - Туск
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати пообіцяли проконсультуватися з європейськими союзниками перед перемовинами президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна
Про це пише The Guardian.
Зокрема, Туск заявив, що важливість збереження цілісності території України "є не лише питанням солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".
За його словами, деякі територіальні пропозиції Путіна здаються "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.
"Захід, включаючи європейські країни, не прийме вимоги Росії, які просто прирівнюються до захоплення української території… З історії ми знаємо - і Польща часто була жертвою цього - що коли великі держави вирішували інші країни без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними", – заявив він.
Водночас очільник польського додав, що має "багато страхів і багато надій" стосовно саміту на Алясці, відзначивши "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
- Біла Церква
