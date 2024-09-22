США закликали громадян виїхати з Лівану, поки доступні комерційні рейси
Державний департамент США 21 вересня на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" закликав американців у Лівані покинути країну, поки ще доступні комерційні рейси
Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу США.
“Через непередбачуваний характер поточного конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем і нещодавні вибухи по всьому Лівану, включаючи Бейрут, посольство США закликає громадян США покинути Ліван, поки ще доступні комерційні варіанти", - наголосили в американському відомстві.
Зазначається, що наразі комерційні рейси доступні, але зі зниженою пропускною здатністю.
У Держдепі зауважили: якщо ситуація з безпекою погіршиться, комерційні варіанти відправлення можуть стати недоступними.
"Будь ласка, перевірте варіанти рейсу в міжнародному аеропорту Бейрута ім. Рафіка Харірі. Посольство США може бути не в змозі допомогти громадянам США, які вирішать залишитися", - звернулися в Держдепі до американців.
Посольство США в Лівані наполегливо закликало громадян США, які проживають у Південному Лівані, поблизу кордонів із Сирією та/або в поселеннях для біженців, негайно покинути ці райони.
Також у Держдепі США закликали громадян не здійснювати подорожей у Ліван через "злочинність, тероризм, громадянські заворушення, викрадення людей, нерозірвані протипіхотні міни та ризик збройного конфлікту".
- Нагадаємо, 17 вересня у Бейруті та в інших містах Лівану сотні бійців "Хезболли" отримали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе