США закликали громадян виїхати з Лівану, поки доступні комерційні рейси

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу США.

“Через непередбачуваний характер поточного конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем і нещодавні вибухи по всьому Лівану, включаючи Бейрут, посольство США закликає громадян США покинути Ліван, поки ще доступні комерційні варіанти", - наголосили в американському відомстві.

Зазначається, що наразі комерційні рейси доступні, але зі зниженою пропускною здатністю.

У Держдепі зауважили: якщо ситуація з безпекою погіршиться, комерційні варіанти відправлення можуть стати недоступними.

"Будь ласка, перевірте варіанти рейсу в міжнародному аеропорту Бейрута ім. Рафіка Харірі. Посольство США може бути не в змозі допомогти громадянам США, які вирішать залишитися", - звернулися в Держдепі до американців.

Посольство США в Лівані наполегливо закликало громадян США, які проживають у Південному Лівані, поблизу кордонів із Сирією та/або в поселеннях для біженців, негайно покинути ці райони.



Також у Держдепі США закликали громадян не здійснювати подорожей у Ліван через "злочинність, тероризм, громадянські заворушення, викрадення людей, нерозірвані протипіхотні міни та ризик збройного конфлікту".