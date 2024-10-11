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США запровадили галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану

Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
23:30
Світ санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США ввело нові галузеві санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку проти Ізраїлю

Зміст

Про це повідомив Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). 

"США розширюють санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня, його другого нападу на Ізраїль цього року",- йдеться в повідомленні.

Обмеження вводяться проти десяти організацій, а також 17 суден через участь в операціях Національної іранської нафтової компанії (NIOC), проти якої вже діють санкції США.

 Також Державний департамент США запроваджує обмеження проти шести організацій та шести суден за участь в операціях з купівлі-продажу й транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану.

"Загалом, ці дії спрямовані проти значної частини тіньового флоту танкерів і незаконних операторів, які перевозять нафту іранського режиму на експорт",- підкреслили в Офісі контролю..

Що відомо

Ввечері вівторка, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. Того ж дня у США заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Теги:
Ізраїль
Іран
нафта
США
Війна в Ізраїлі
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