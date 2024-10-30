США запровадили санкції за причетність до постачання технологій та обладнання росіянам
У середу, 30 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 275 фізичних та юридичних осіб, причетних до постачання Росії передових технологій та обладнання, які їй потрібні для підтримки своєї військової машини
Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США.
Зазначається, що до санкційного списку потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких - Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина.
Окрім того, що ці заходи руйнують роботу глобальних мереж ухилення від санкцій, вони також спрямовані проти російських внутрішніх імпортерів і виробників ключових компонентів та іншого матеріального забезпечення для військово-промислової бази Росії, - додали у відомстві.
"Сполучені Штати і наші союзники продовжуватимуть вживати рішучих заходів по всьому світу, щоб зупинити потік критично важливих інструментів і технологій, необхідних Росії для ведення її незаконної і аморальної війни проти України", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.
Повідомляється, що Держдеп США також зосередився на запобіганні ухиленню від санкцій у низці третіх країн, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення. Санкції також стосуються організацій та осіб у Білорусі, які пов’язані із підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості Росії.
Державний департамент також націлився на кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії, оборонних компаній та осіб, які підтримують майбутнє виробництво та експорт енергоресурсів з Росії, додали у відомстві.
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