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США запровадили санкції за причетність до постачання технологій та обладнання росіянам

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2024 середа
18:08
Світ санкції США

У середу, 30 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 275 фізичних та юридичних осіб, причетних до постачання Росії передових технологій та обладнання, які їй потрібні для підтримки своєї військової машини

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США. 

Зазначається, що до санкційного списку потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких - Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина.

Окрім того, що ці заходи руйнують роботу глобальних мереж ухилення від санкцій, вони також спрямовані проти російських внутрішніх імпортерів і виробників ключових компонентів та іншого матеріального забезпечення для військово-промислової бази Росії, - додали у відомстві. 

"Сполучені Штати і наші союзники продовжуватимуть вживати рішучих заходів по всьому світу, щоб зупинити потік критично важливих інструментів і технологій, необхідних Росії для ведення її незаконної і аморальної війни проти України", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.  

Повідомляється, що Держдеп США також зосередився на запобіганні ухиленню від санкцій у низці третіх країн, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення. Санкції також стосуються організацій та осіб у Білорусі, які пов’язані із підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості Росії.

Державний департамент також націлився на кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії, оборонних компаній та осіб, які підтримують майбутнє виробництво та експорт енергоресурсів з Росії, додали у відомстві.

  • Велика Британія запроваджує санкції проти 3 російських дезінформаційних агентств і 3 високопоставлених осіб, які намагаються підірвати та дестабілізувати демократію в Україні. 
Теги:
Новини
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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