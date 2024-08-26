Суд у Парижі продовжив арешт Дурова на 48 годин

Про це повідомляє AFP News Agency.

Як повідомило джерело, близьке до слідства, слідчий суддя, який веде цю справу, продовжив термін утримання під вартою загалом на 96 годин.

Після завершення цього етапу суддя може прийняти рішення про звільнення або висунення звинувачень і подальше утримання під вартою.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт гендиректора Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації".