Судді, керівники в’язниць і бізнесмени: Рада ЄС ввела санкції проти 26 осіб та двох підприємств у Білорусі

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Обмежувальні заходи були застосовані до різних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки, в тому числі щодо громадян, які висловлювали свою думку проти режиму Олександра Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур, і тому несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції. Крім того, запобіжний захід застосовано до керівників та заступників начальників різних установ виконання покарань (в’язниці та СІЗО), а також начальника медичної частини однієї з цих установ, де ряд політв’язнів утримуються у нелюдських умовах.

Списки також включають власників бізнесів, часткові власники, партнери або члени ради директорів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка, зокрема через привілеї або переваги, надані їхнім компаніям режимом, і сприяли обходу ЄС санкції.

ТОВ "Влате Логістик", білоруська транспортно-складська компанія, яка володіє двома прикордонними пунктами пропуску на кордоні ЄС і Білорусі та користується значними податковими перевагами та пільгами від режиму Лукашенка, є однією з двох підсанкційних організацій разом зі своїми акціонерами Олегом Барабановим, Олегом Герасим, Олег Пайтру, Дмитро Замулевич та Володимир Аркадзьєв.

Також під санкції підпадає ТОВ "Рузекспедиція", білоруська компанія, яка отримує вигоду від режиму та сприяє обходу санкцій ЄС, беручи участь у постачанні автомобілів, заборонених до продажу, постачання, передачі чи експорту з ЄС до Білорусі. "Рузекспедиція" вказана разом із власником Олегом Арловим.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі зараз поширюються на 287 фізичних та 39 юридичних осіб.

Ті, хто визначений сьогодні, підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через країни-члени ЄС.

"ЄС підтримує народ Білорусі та непохитно підтримує прагнення білоруського народу до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи", - наголосили в Раді ЄС.