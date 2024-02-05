Сунак заявив, що Британія зможе захиститися в разі нападу РФ

Про це він розповів у інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану.

У Сунака запитали, чи готова Велика Британія "належним чином захистити себе", якщо РФ "розгорне свої гармати в її бік", на що прем’єр відповів позитивно.

"Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити безпеку кожного. І, на жаль, ви знаєте, світ стає все менш безпечним. І ми бачимо це на прикладі ситуації в Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", – зазначив він.

Сунак також підкреслив, обіймаючи посаду міністра фінансів, він збільшив фінансування міноборони до найбільшого рівня з часів холодної війни. Вирішувати, як розподілити ці кошти для найкращого захисту повинна армія.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону, – ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО… Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною і безкарною", – зауважив прем’єр-міністр.