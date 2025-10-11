Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
Сили демократії та автократії змагаються за вплив у глобальному масштабі. Україна є епіцентром цього протистояння, яке, ймовірно, проявиться і в інших регіонах світу, набуваючи нових форм у найближчі роки
Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Світовий порядок переживає процес переходу до багатополярності. Після біполярної системи часів Холодної війни настала ера однополярності під проводом США. Тепер ми спостерігаємо зростання нових центрів сили, посилення конкуренції між великими державами та поступову ерозію так званого міжнародного порядку, заснованого на правилах. Війна між Росією та Україною має вирішальне значення, адже вона стала своєрідним горнилом, у якому проявляється дедалі гостріше суперництво між глобальними демократіями та глобальними автократіями", - зауважив дипломат.
За його словами, США згуртували навколо себе коаліцію приблизно з 50 демократичних країн на підтримку України. Якщо подивитися на склад Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", – усі її учасники є демократичними державами, що підтримують Україну. Те саме стосується Великої сімки та Конференції з відновлення України, які також об’єднують демократії, що стоять на боці Києва.
"Протилежний табір утворюють Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран і Китай – автократії, які співпрацюють, щоб не допустити перемоги західних демократій. Світовий порядок рухається до дедалі більш конфліктної реальності, у якій сили демократії та автократії змагаються за вплив у глобальному масштабі. Україна є епіцентром цього протистояння, яке, ймовірно, проявиться і в інших регіонах світу, набуваючи нових форм у найближчі роки", - резюмував Карпентер.
- 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може відмовитись від запланованої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, після того, як Пекін запровадив жорсткіші правила експорту рідкісних металів.
