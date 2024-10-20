Тіло ліквідованого ватажка ХАМАСу Сінвара можуть обміняти на ізраїльських заручників

Про це повідомляють ізраїльські джерела CNN.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, останки Сінвара наразі зберігаються в секретному місці в Ізраїлі, після того як він був убитий 16 жовтня ізраїльськими силами на півдні Гази.

Два джерела повідомили CNN, що звільнення заручників, ймовірно, буде пріоритетом Ізраїлю в обранні шляху використання останків ватажка ХАМАСу, якого Ізраїль звинувачує в організації терактів 7 жовтня 2023 року.

Понад 100 заручників, захоплених під час терактів ХАМАС, залишаються в полоні в Газі. Ізраїльська влада наразі зважує, як "швидко створити тиск" на ХАМАС, щоб звільнити їх, повідомило одне ізраїльське джерело.

"Якщо ХАМАС хоче обміняти його останки на ізраїльтян, мертвих чи живих, то добре", — заявило ізраїльське дипджерело.

Обидва співрозмовники погодилися, що Сінвара можна розглядати як "розмінну монету".

За словами ізраїльського джерела, обмін на заручників, ймовірно, єдиний спосіб повернути останки Сінвара до Гази: "Інакше його передачі не відбудеться".

За словами дипломатичного джерела, повернення останків Сінвара до Гази за будь-яких обставин може згуртувати прихильників ХАМАСу. Якби Сінвар був похований у Газі, це місце могло б стати святинею для послідовників, також передбачило джерело.