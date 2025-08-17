Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина

Таку думку в етері Еспресо висловила журналістка Лариса Волошина.

"Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтервʼю для Fox News. Там він багато чого наговорив. Можна було почути ті гачки, на яких його тримає Путін. Це абсолютно не те, на що звертали увагу інші. Мені дуже цікаво було подивитись на його підсвідомі тези. Трамп сказав, що для Росії Китай є ворогом, оскільки російська територія дуже велика, а у Китаю велика кількість народу. Це ось ця казочка, що Китай хоче захопити Росію й заселити її. Це про те, що Путін розповідає Трампу, що насправді якби не ця Україна і залежність від Китаю, то Пекін був би взагалі ворогом для Москви. Трамп же хоче мати Росію як союзника у гіпотетичному протистоянні з Китаєм. Бо Трамп насправді не боєць. Він дуже боїться протистояння Китаєм. Саме тому він вважає, що союз між США та РФ може стримати Китай від нападу", - пояснила Волошина.

Журналістка зауважила, що Китай приховано проводить розвідку біля берегів США і з цим нічого не можуть зробити.

"Американська преса напередодні цього саміту писали про те, що США програли Китаю перегони озброєнь, що Китай виробляє щорічно 20 великих військових кораблів, а США не виробили нічого за багато років і т.д. Ба більше, за кілька днів до саміту на Алясці Китай відправляє 5 кригоколів прямо до берегів Аляски. Згідно з міжнародним правом кригоколи, якщо вони позначені як наукові судна, можуть підходити прямо до берегів. Американські військові й преса говорили про ці кригоколи й про те, що вони не можуть їх відігнати. Щобільше, в США не було й чим їх відігнати, бо в них немає достатньої кількості кригоколів. З одного боку це лиш кригоколи, але всім було зрозуміло, що Китай проводить розвідку", - додала вона.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

