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Трамп не виведе США з НАТО, це проти американських інтересів - редактор Радіо Свобода Хотин

Тетяна Нижник
6 листопада, 2024 середа
22:18
Світ НАТО, Трамп

Редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин вважає, що Трамп не виведе США з НАТО за будь-яких обставин

Зміст

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Це суперечить стратегічним інтересам Америки. Такого рішення не допустять республіканці, демократи, Конгрес, і сам американський народ. НАТО є важливою для США організацією. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який добре знає Трампа, одним з перших привітав його з перемогою на виборах", - зазначив Хотин.

Більше того, імовірно, за Трампа можуть з’явитися нові критерії для союзників у НАТО. Проте щодо перспектив України, поки не варто очікувати швидкого вступу до НАТО.

"Країни, які серйозно інвестують в оборону, можуть користуватися на повну підтримкою Вашингтона, тоді як ті, хто недооцінює питання оборони, ймовірно, опиняться під тиском, щоб вони стали "нормальними" членами НАТО за оцінками Трампа. Також він підтримує ідею, щоб європейські країни взяли на себе більшу відповідальність у допомозі Україні. Він також підтримує інтеграцію України до ЄС, щоб Європа більше сприяла Україні у військовій допомозі та відбудові і підтримувала її геополітичне становлення", - зазначив Хотин.

За його словами, Трамп справді прагне, щоб Європа більше інвестувала в оборону і не покладалася лише на американську безпекову парасольку. 

"Він хоче, щоб європейські країни розвивали власні армії, збільшували військові витрати, виробляли зброю, закуповували американське озброєння і, як мінімум, витрачали на оборону 2% ВВП. Наразі 23 з 32 країн НАТО досягають цього рівня, тоді як близько 10 років тому, коли Трамп тільки прийшов до влади, таких країн можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Зараз цей показник зростає, і Польща вже пропонує підвищити його до 3%, хоча сама витрачає близько 5% ВВП на оборону", - додав він.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

 

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Європа
вибори президента
Дональд Трамп
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