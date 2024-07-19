Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії

Про це Дональд Трамп повідомив на з'їзді республіканців у Мілуокі, пише CNN.

"Тож сьогодні, з вірою і відданістю, я з гордістю приймаю ваше висунення на посаду президента Сполучених Штатів", - каже Трамп.

Цей виступ експрезидента США став його першим публічним після того, як він пережив замах минулого тижня. Він сказав, що вийшов на трибуну перед натовпом із "посланням впевненості, сили та надії".

"Я балотуюся, щоб стати президентом усієї Америки, а не половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі половини Америки", - наголосив Трамп.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах.

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.

16 липня Байден заявив про готовність провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом вже у вересні.