Трамп поки що грає на стороні агресора, - дипломат Хандогій про 50 днів, які президент США дав Путіну

Таку думку висловив президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол Володимир Хандогій в етері Еспресо.

"Трамп у черговий раз дав карт-бланш Путіну. Трамп у черговий раз продемонстрував, що він все-таки грає поки що на стороні агресора. І деякі говорять, що тут відбулася якась кардинальна зміна позицій. Мені здається, це не зовсім так, а вірніше, зовсім не так. Ну, знаєте, ставити ультиматум на 50 днів - це що означає? Це значить розв'язати руки агресору, який протягом цих 50 днів буде робити, що він хоче, а потім невідомо", - сказав він.

Володимир Хандогій зауважив, що треба буде подивитися, що буде після цих 50 днів, які Трамп дав Путіну.

На думку дипломата, сказати, що президент Сполучених Штатів Америки розчарований російським диктатором - це нічого не сказати.

"Я думаю, що притомні оглядачі, політики розчаровані тим, що Трамп розчарований. Тут би принаймні була б більш політична така жорстка позиція заявлена, але не просто: "Я розчарований, і тому хай він 50 днів ще щось робить, а далі я подивлюся". Тому, мені здається, цей крок Трампа, з одного боку, може бути сприйнятий як певний рух в напрямі до України, до підтримки України. Але насправді треба буде подивитися на фінальний результат", - додав Володимир Хандогій.

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