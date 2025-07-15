Трамп дав Путіну 50 днів для завершення літньої наступальної операції, - політолог Несвітайлов

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

"Трамп дав Путіну 50 днів для завершення літньої наступальної операції. Трамп йому прямо говорить: ось тобі 50 днів - візьми все, що зможеш. Те, що візьмеш - твоє. Але потім маєш зупинитися, маєш домовитися. Вони говорили 10 днів тому, і Путін тоді сказав, що потрібно 60 днів. Десять днів минуло, залишилося 50. І це Трамп йому фактично віддає", - наголосив Несвітайлов.

За словами експерта-міжнародника, заяви Трампа ніколи нічого не означають: сьогодні президент США говорить одне, а завтра - інше. Потрібно уважно стежити саме за його діями. А в його діях розвороту в бік України немає. Усе, що він робив - це тиснув на Україну і намагався домовитися з РФ протягом усієї своєї каденції. Зараз Трамп заявляє: якщо Росія не припинить вогонь, то через 50 днів буде запроваджено санкції.

"Але США кілька днів тому зняли санкції з "Росатому", щоб той міг будувати атомну електростанцію в Угорщині. Ось це - конкретні дії. Вони тиснули на Україну, щоб ми поїхали до Стамбула на перемовини з Росією. Тиснули, щоб ми погодилися на безумовне припинення вогню, хоча ми пояснювали, що росіяни не дотримуватимуться цього. Тиснули на нас, щоб ми підписали угоду щодо корисних копалин. А на Росію не тиснули жодного разу. Те, що зараз Трамп погодився продати зброю на 10 мільярдів, - це він просто розуміє, що глобально це ситуацію не змінить. Там здебільшого оборонна зброя, і Patriot. І то - скільки ми їх отримаємо, невідомо", - додав Несвітайлов.