Трамп: Путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10

Про це він сказав в етері СNBC.

"Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей", – заявив американський лідер.

За його словами, якщо ціна на нафту знизиться ще на $10 за барель, – у Путіна "не буде вибору, бо його економіка жахлива".

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Трамп також стверджує: Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти, що впливає на ринок енергоносіїв.

Дедлайн Трампа Путіну

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.