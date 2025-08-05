Трамп: Путін перестане вбивати, якщо ціна на нафту впаде ще на $10
Президент США Дональд Трамп заявив: якщо впаде ціна на нафту, РФ зупинить війну в Україні, оскільки в диктатора Володимира Путіна "не буде вибору"
Про це він сказав в етері СNBC.
"Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей", – заявив американський лідер.
За його словами, якщо ціна на нафту знизиться ще на $10 за барель, – у Путіна "не буде вибору, бо його економіка жахлива".
Читайте також: Як США схиляють Індію до тиску на Росію і чи може вона відмовитися від російської нафти
Трамп також стверджує: Організація країн — експортерів нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти, що впливає на ринок енергоносіїв.
Дедлайн Трампа Путіну
28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.
28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.
29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.
31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.4 Купівля 41.4Продаж 41.92
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.5
- Актуальне
- Важливе