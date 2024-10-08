Трамп розкритикував надання допомоги Україні на тлі урагану Гелен у США

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, і при цьому вони (адміністрація Джо Байдена - ред.) пропонують людям по 750 доларів на екстрені потреби в зв'язку з найсильнішим ураганом, який будь-коли в нас був", - сказав Трамп.

Крім того, він розповів, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав унаслідок урагану Гелен, та висловив невдоволення тим, як влада США бореться з наслідками стихійного лиха.

"Я був у Північній Кароліні весь день і бачив дуже мало людей, крім тих, хто сильно постраждав. Одна людина сиділа на камені, бо в неї нічого не залишилося", - зазначив Трамп.

Про ураган Гелен

Потужний ураган "Гелен" накрив південний схід США в ніч на четвер, 26 вересня. Стихія спричинила значні повені, зруйнувала дороги та мости, повалила вежі стільникового зв'язку.

Станом на вечір 27 вересня було відомо про щонайменше 40 загиблих, 4,2 млн споживачів залишалися без світла. 30 вересня повідомляли вже про щонайменше 90 загиблих. Тоді президент Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в семи штатах та пообіцяв федеральну допомогу.

У четвер, 3 жовтня, було відомо, що внаслідок урагану Гелен, який вирує на південному сході США, загинуло щонайменше 189 людей.