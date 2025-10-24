Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий

Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
21:15
Світ Володимир Путін

Путін роздратований, йому не сподобалося, що США ввели санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії - "Роснефть" та "Лукойл"

Зміст

Про це розповів дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Трамп заліз в гаманець Путіна. Нагадаю, що "Роснефть" - це ЮКОС, який рейдернули: викинули власників, забрали собі, Сєченов очолив, і Путін фінансує "свою родину". У керівництві "Роснефті" розставлені його люди, й у тому числі й родичі. Так що, це гаманець Путіна, і це йому не сподобалося. У розумінні Путіна це - "не по понятіям", тому він емоційно реагує. Я перший раз бачу його такого роздратованого. Він наступив собі на горло - знову з комерційними пропозиціями відправив Дмитрієва до США. Мені здається, що у них також там не зрослося і з комерцією", - прокоментував Валерій Чалий.

За його словами, Трамп був незадоволений, що п'ять зустрічей Віткоффа ні до чого не привели. Ці пропозиції озвучувалися - Арктика, корисні копалини. Росіяни пропонують Трампу наші корисні копалини. Хоч США і мають угоду з нами про надра, однак росіяни пропонують американцям надра і з окупованої території України. Тобто російські окупанти торгують тим, що їм не належить. Начебто ця історія комерційно поки що не спрацювала так, як очікував Путін.

"Тому Путін і відправив свого кур'єра (Дмитрієва) врегульовувати, бо щось все йде не туди. Американці так швидко санкції не знімуть. Це такі санкції, які одним указом за дорученням президента вводяться мінфіном, це не ті санкції, які конгресом встановлюються, їх назад повернути не можна. Росіяни це також прекрасно розуміють, тому для них  це болюче. Але вони будуть знаходити шляхи обходу. Якщо позиція Китаю буде дещо змінена, то це може серйозно вдарити по можливостях РФ у наступному році, принаймні у другій половині 2026 року", - резюмував дипломат.

 

  • 22 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

     
Теги:
Новини
Росія
Китай
Володимир Путін
Валерій Чалий
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Економіка
