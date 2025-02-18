Трамп заявив, що США ліквідували одного з членів "Аль-Каїди" в Сирії

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, передає New York Post.

"Сили США цими вихідними завдали точного авіаудару по члену "Аль-Каїди" в Сирії. Лідер терористів співпрацював з "Аль-Каїдою" по всьому регіону", – написав президент США.

Він також привітав очільника Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) генерала Майкла Куріллу та американських військових, які "здійснили правосуддя над ще одним джихадистом, що загрожував Америці та нашим союзникам і партнерам".

Як пише New York Post, з посиланням на повідомлення CENTCOM, авіаудар відбувся в суботу й призвів до загибелі "високопоставленого чиновника з питань фінансів і логістики в терористичній організації "Хуррас ад-Дін", яка є філією Аль-Каїди".