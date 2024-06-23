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Трамп заявив, що визначився з кандидатом у віцепрезиденти

23 червня, 2024 неділя
11:54
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що визначився з тим, кого він обере своїм кандидатом у віцепрезиденти у разі перемоги на виборах

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Проте зазначається, що про своє рішення Трамп не повідомив республіканцям, які все ще змагаються за цю посаду.

Видання з посиланням на репортера NBC News додає, що експрезидент США збирається взяти свого напарника на президентські дебати наступного четверга, 27 червня, в Атланті.

ЗМІ наводить декілька імен потенційних кандидатів у віцепрезиденти, які відвідають вечірку, організовану республіканцями на честь дебатів Трампа та чинного президента США Джо Байдена. Зокрема, це губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, сенатор Марко Рубіо від Флориди та сенатор Джей Ді Венс від Огайо.

Раніше Трамп заявляв, що оголосить про свій вибір під час або незадовго до національного з’їзду Республіканської партії, який розпочнеться 15 липня в Мілуокі. Проте він може оголосити про це раніше, аби відвернути публіку від висвітлення свого вироку 11 липня.

Нагадаємо, політичні дебати між Байденом та Трампом відбудуться в Атланті 27 червня без попередніх чернеток та авдиторії.

  • 31 травня присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Таким чином він став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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