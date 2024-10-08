ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника штабу "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію керівника штабу матеріально-технічного забезпечення "Хезболли" Сухейла Хусейна Хусейні під час атаки на Бейрут 7 жовтня
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
"Хусейні відігравав вирішальну роль у передачі зброї між Іраном і "Хезболлою" і відповідав за розподіл новітнього озброєння між підрозділами "Хезболли", контролюючи як транспортування, так і розподіл цього озброєння", - йдеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ зазначили, що він також був членом Ради джихаду "Хезболли" - вищого військового органу бойовиків.
За словами ізраїльських військових, Хусейні також відповідав за бюджетування і логістичне управління "найбільш чутливими проєктами "Хезболли"", зокрема, військовими планами організації та іншими спецопераціями, такими як координація терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану і Сирії.
Ситуація на Близькому Сході
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.
У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.
У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
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