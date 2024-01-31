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"Це не те, чого я прагну": Байден не хоче розширення війни на Близькому Сході

31 січня, 2024 середа
04:07
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що він вирішив, як реагувати на атаку безпілотника в Йорданії, ід час якої загинули троє американських військових. Проте він наголосив, що не хоче розширення війни на Близькому Сході

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що представники США досі визначають, яка з кількох підтримуваних Іраном груп відповідальна за вбивство американських військових під час атак на американські сили в регіоні.

Байден планує відвідати передачу тіл загиблих військових до США в п’ятницю, 2 лютого. Він також ствердно відповів на запитання преси, чи прийняв він рішення щодо відповіді бойовикам.

"Я не думаю, що нам потрібна ширша війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну", - сказав Байден у Білому домі.

  • У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотником. Тоді Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран", а міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що бойовики отримають відповідь.

  • Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

  • Президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Теги:
військові
Близький Схід
Джо Байден
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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