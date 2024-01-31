"Це не те, чого я прагну": Байден не хоче розширення війни на Близькому Сході

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що представники США досі визначають, яка з кількох підтримуваних Іраном груп відповідальна за вбивство американських військових під час атак на американські сили в регіоні.

Байден планує відвідати передачу тіл загиблих військових до США в п’ятницю, 2 лютого. Він також ствердно відповів на запитання преси, чи прийняв він рішення щодо відповіді бойовикам.

"Я не думаю, що нам потрібна ширша війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну", - сказав Байден у Білому домі.