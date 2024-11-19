"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ

Про це пише Sky News, цитуючи відповідь Ердогана на запитання журналіста за підсумками саміту G20.

У турецького президента запитали, чи підтримує він американський дозвіл Україні на завдання ударів ATACMS по військових цілях у Росії та чи може це спричинити пряму конфронтацію з Москвою.

"Ми ніколи не можемо сказати, що війна, в якій використовується ядерна зброя, може призвести до чогось позитивного", - відповів Ердоган.

Він також додав: "Нещодавно використані ракети Україною також є ознакою потенційних або можливих наслідків. Це непозитивні події".