"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що не схвалює рішення США надати дозвіл Україні на удари ATACMS по цілях у РФ
Про це пише Sky News, цитуючи відповідь Ердогана на запитання журналіста за підсумками саміту G20.
У турецького президента запитали, чи підтримує він американський дозвіл Україні на завдання ударів ATACMS по військових цілях у Росії та чи може це спричинити пряму конфронтацію з Москвою.
"Ми ніколи не можемо сказати, що війна, в якій використовується ядерна зброя, може призвести до чогось позитивного", - відповів Ердоган.
Він також додав: "Нещодавно використані ракети Україною також є ознакою потенційних або можливих наслідків. Це непозитивні події".
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- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що "не бачить звʼязку" між рішенням США дозволити Україні завдавати удари по РФ далекобійною зброєю та гіпотетичною ядерною війною.
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