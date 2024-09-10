Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі

Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2024 вiвторок
18:48
Світ Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава має вести з Києвом "тверду й продуману" політику, однак має бути місце для розуміння національних інтересів його держави

Зміст

Про це він повідомив на нараді польських послів у Варшаві, передає Укрінформ.

За словами Туска, Польща потребуватиме "твердої і продуманої політики" стосовно найважливіших сусідів.

"Наш найважливіший з очевидних причин сусід – Україна. Наша співпраця з Україною і наша політика щодо України вимагає продуманих інструментів, вимагає повного розуміння, викликаного війною і героїзмом України. Але в цій емпатії має також бути місце для повного розуміння у відносинах з Україною наших національних інтересів", - наголосив польський премʼєр.

Також він прокоментував, що Варшава з Білоруссю наразі має відносини "вже не у стані холодної війни, а конфронтації, яка не припиняється".

Водночас очільник уряду Польщі підкреслив: велика готовність його країни допомагати Україні у конфронтації з РФ "не може заслоняти поля польських інтересів тоді, коли вони інколи перебувають в очевидному конфлікті з українськими інтересами".

За словами Туска, Республіка Польща є "найбільш надійним партнером й авторитетом в ЄС у питанні визначення європейської політики щодо України".

Він додав: "Якщо йдеться про політику і стратегію щодо України, то я впевнений на 100%: Європа не прийме жодного рішення без нашої згоди у найбільш глибокому значенні цього слова. Йдеться не про затвердження, а авторство стратегії щодо України".

  • Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
  • Пізніше Дональд Туск розкритикував слова ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
  • 1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
Теги:
Україна
Польща
Дональд Туск
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
Наслідки атаки
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 10 вересня: у Черкасах постраждали двоє людей, на Київщині працювала ППО
осінь
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
Олаф Шольц
Автор Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
Шольц закликав до прискорення мирних зусиль щодо України. У Верховній Раді відреагували
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 45.22
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
18:52
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Чехія - Україна: букмекери дали фінальний прогноз на матч Ліги націй
18:49
Оновлено
вода
Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, - ПрАТ "Київводоканал"
18:41
На Дніпропетровщині підірвалися піротехніки ДСНС: є загиблий
18:30
Евакуація жінки похилого віку з ТОТ
Україна повернула з ТОТ жінку похилого віку, яка не могла самостійно пересуватись
18:22
У Десні та Сеймі замор риби через забруднення сягнув 29,5 тонн, - Міндовкілля
18:22
Андрій Портнов
Портнов виграв суд проти "Чесно" щодо вилучення його з Реєстру зрадників, але рух подаватиме апеляцію
18:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Трамп буде атакувати": експерт-міжнародник Дубовик про пастки для Гарріс на дебатах
18:06
OPINION
Як "цифровою інфраструктурою" громадян позбавляють права на суд
18:00
Оновлено
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
17:58
ЗСУ
Від початку доби відбулося 76 боєзіткнень, найактивніше ворог атакує на Курахівському та Покровському напрямках
17:50
Володимир Зеленський і Андрій Сибіга
"Цього року нам потрібен другий Саміт миру": Зеленський представив нового очільника МЗС Сибігу
17:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:38
Іран
"Пряма загроза європейській безпеці": Франція, ФРН і Британія припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФ
17:18
Ілюстративне фото
На Полтавщині чоловік кинув гранату біля багатоповерхівки: поранено трьох людей
17:16
домашнє насильство
За пів року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство, - Лубінець
17:15
Ексклюзив
МіГ-29 ВПС Польщі
Зросте ризик, що ракети РФ летітимуть у бік Польщі, - аналітик Адамський про перспективи збиття над Україною російських цілей
17:15
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
У "Челсі" вирішили позбутись Мудрика
17:07
Кліматичні активісти спричинили тимчасове закриття Рейксмузею в Амстердамі 
17:00
Huawei Mate XT
Перший у світі смартфон, що складається втричі: Huawei представила нову модель у відповідь на iPhone 16 від Apple
16:57
Литва прапор
Литва оштрафувала дві компанії через порушення санкцій проти РФ
16:44
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
У Defense Express назвали ймовірну кількість ракет, що Іран передав РФ
16:37
Джо Байден і Володимир Зеленський
"Централізований США силовий альянс знову і знову відмовлявся від легкого з'їзду з траси": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 10 вересня
16:33
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили російського агента, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
16:28
Зеленський і Блінкен
Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Ламмі здійснять візит до Києва цього тижня
16:26
Вийшов тизер мультика "Наша файта" від режисера "Мої думки тихі" Лукіча та студії, яка спродюсувала "Мавку"
16:12
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії 17 вересня
16:10
Іран
Блінкен підтвердив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх проти України впродовж кількох тижнів
16:02
OPINION
Що нам робити з Курською областю?
15:52
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
На підконтрольну територію України повернули 6 дітей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Криму
15:45
Google
Google сплатить штраф Єврокомісії у €2,4 млрд через зловживання своїм сервісом
15:34
Ексклюзив
обстріл Херсона
Росіяни системно полюють на цивільних громадян у Херсоні з дронів, - журналістка Вірлич
15:34
Спільне комюніке Саміту миру
Панама підписала спільне комюніке Саміту миру
15:29
Йоав Ґалант
Тимчасове припинення вогню в Газі можливе, завершення війни - ні, - міністр оборони Ізраїлю Галлант
15:14
Оновлено
Китай та росія
Залучені 400 кораблів та 90 тис. військових: Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
15:13
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі: 4 людини поранені
14:57
Карім Хан
"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками": прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна
14:48
HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера
14:31
"Не може бути так, що хтось відкупився від захисту Батьківщини": Шмигаль заявив, що підходи до бронювання вдосконалять
14:08
OPINION
Юрій Бутусов
Підпали військових авто. Як протидіяти?
14:05
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV