Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава має вести з Києвом "тверду й продуману" політику, однак має бути місце для розуміння національних інтересів його держави
Про це він повідомив на нараді польських послів у Варшаві, передає Укрінформ.
За словами Туска, Польща потребуватиме "твердої і продуманої політики" стосовно найважливіших сусідів.
"Наш найважливіший з очевидних причин сусід – Україна. Наша співпраця з Україною і наша політика щодо України вимагає продуманих інструментів, вимагає повного розуміння, викликаного війною і героїзмом України. Але в цій емпатії має також бути місце для повного розуміння у відносинах з Україною наших національних інтересів", - наголосив польський премʼєр.
Також він прокоментував, що Варшава з Білоруссю наразі має відносини "вже не у стані холодної війни, а конфронтації, яка не припиняється".
Водночас очільник уряду Польщі підкреслив: велика готовність його країни допомагати Україні у конфронтації з РФ "не може заслоняти поля польських інтересів тоді, коли вони інколи перебувають в очевидному конфлікті з українськими інтересами".
За словами Туска, Республіка Польща є "найбільш надійним партнером й авторитетом в ЄС у питанні визначення європейської політики щодо України".
Він додав: "Якщо йдеться про політику і стратегію щодо України, то я впевнений на 100%: Європа не прийме жодного рішення без нашої згоди у найбільш глибокому значенні цього слова. Йдеться не про затвердження, а авторство стратегії щодо України".
- Наприкінці липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- Пізніше Дональд Туск розкритикував слова ексочільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
- 1 вересня маршалок польського сейму Шимон Головня заявив, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам’яті про Волинську трагедію і після того, як Україна вступить в ЄС.
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