Туск анонсував "тверду й продуману" політику щодо України, згадавши про "національні інтереси" Польщі

Про це він повідомив на нараді польських послів у Варшаві, передає Укрінформ.

За словами Туска, Польща потребуватиме "твердої і продуманої політики" стосовно найважливіших сусідів.

"Наш найважливіший з очевидних причин сусід – Україна. Наша співпраця з Україною і наша політика щодо України вимагає продуманих інструментів, вимагає повного розуміння, викликаного війною і героїзмом України. Але в цій емпатії має також бути місце для повного розуміння у відносинах з Україною наших національних інтересів", - наголосив польський премʼєр.

Також він прокоментував, що Варшава з Білоруссю наразі має відносини "вже не у стані холодної війни, а конфронтації, яка не припиняється".

Водночас очільник уряду Польщі підкреслив: велика готовність його країни допомагати Україні у конфронтації з РФ "не може заслоняти поля польських інтересів тоді, коли вони інколи перебувають в очевидному конфлікті з українськими інтересами".

За словами Туска, Республіка Польща є "найбільш надійним партнером й авторитетом в ЄС у питанні визначення європейської політики щодо України".

Він додав: "Якщо йдеться про політику і стратегію щодо України, то я впевнений на 100%: Європа не прийме жодного рішення без нашої згоди у найбільш глибокому значенні цього слова. Йдеться не про затвердження, а авторство стратегії щодо України".