Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ

Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ

Дар'я Куркіна
27 серпня, 2025 середа
14:38
Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних перемовин щодо припинення війни в Україні, плануючи призначення власного радника з безпеки

Зміст

Про це пише Gazeta Wyborcza.

У матеріалі йдеться, що радником Туска стане Роберт Купецький – заступник глави МЗС, який у відомстві, зокрема, відповідає за безпеку й трансатлантичні відносини. 

Видання називає Купецького досвідченим дипломатом. Він у 2008-2012 роках був послом у США, а згодом став заступником міністра національної оборони Польщі.

Зазначено, що завданням радника премʼєра з безпеки буде інформувати про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Варшави та Європи. Зокрема, він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, стосовно закінчення війни РФ проти України, та просувати на них польську позицію.

Gazeta Wyborcza вважає: призначення Туском такого радника є превентивним кроком проти президентського палацу Навроцького.

  • 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі й виступив з промовою щодо планів на посаді. 
  • Туск відреагував на інавгураційну промову нового президента Кароля Навроцького, сказавши, що вона демонструє його бажання заволодіти повноваженнями уряду. 
  • 14 серпня Дональд Туск і  Кароль Навроцький вперше провели особисту зустріч тет-а-тет, яка тривала близько години та "стовідсотково погодилися" щодо однієї речі.
