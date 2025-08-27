Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ

Про це пише Gazeta Wyborcza.

У матеріалі йдеться, що радником Туска стане Роберт Купецький – заступник глави МЗС, який у відомстві, зокрема, відповідає за безпеку й трансатлантичні відносини.

Видання називає Купецького досвідченим дипломатом. Він у 2008-2012 роках був послом у США, а згодом став заступником міністра національної оборони Польщі.

Зазначено, що завданням радника премʼєра з безпеки буде інформувати про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Варшави та Європи. Зокрема, він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, стосовно закінчення війни РФ проти України, та просувати на них польську позицію.

Gazeta Wyborcza вважає: призначення Туском такого радника є превентивним кроком проти президентського палацу Навроцького.