Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних перемовин щодо припинення війни в Україні, плануючи призначення власного радника з безпеки
Про це пише Gazeta Wyborcza.
У матеріалі йдеться, що радником Туска стане Роберт Купецький – заступник глави МЗС, який у відомстві, зокрема, відповідає за безпеку й трансатлантичні відносини.
Видання називає Купецького досвідченим дипломатом. Він у 2008-2012 роках був послом у США, а згодом став заступником міністра національної оборони Польщі.
Зазначено, що завданням радника премʼєра з безпеки буде інформувати про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Варшави та Європи. Зокрема, він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, стосовно закінчення війни РФ проти України, та просувати на них польську позицію.
Gazeta Wyborcza вважає: призначення Туском такого радника є превентивним кроком проти президентського палацу Навроцького.
- 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі й виступив з промовою щодо планів на посаді.
- Туск відреагував на інавгураційну промову нового президента Кароля Навроцького, сказавши, що вона демонструє його бажання заволодіти повноваженнями уряду.
- 14 серпня Дональд Туск і Кароль Навроцький вперше провели особисту зустріч тет-а-тет, яка тривала близько години та "стовідсотково погодилися" щодо однієї речі.
