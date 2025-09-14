Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до України, яка веде війну, що створюється Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", - наголосив Туск.

На його переконання, в цій ситуації "роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не плисти на ній".

"Це випробування на патріотизм і зрілість всієї польської політичної еліти", - підсумував він.