Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в країні зростають антиукраїнські настрої, які активно підживлює Кремль, і наголосив: завдання політиків — "зупинити цю хвилю, а не плисти на ній"
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до України, яка веде війну, що створюється Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", - наголосив Туск.
На його переконання, в цій ситуації "роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не плисти на ній".
"Це випробування на патріотизм і зрілість всієї польської політичної еліти", - підсумував він.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони, аргументуючи це тим, що багато з них нібито виконують завдання, які не відповідають їхньому дипломатичному статусу.
