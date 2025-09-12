Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні

Про це він розповів на брифінгу в Києві, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Сікорський зазначив, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, країна викликала до МЗС у Варшаві дипломата з РФ.

"Цих нот протесту було чимало. Характерно, що коли ми викликали російського дипломата до МЗС у Варшаві, то перше, що він сказав, – що це нібито українські дрони. А потім російське міністерство оборони заявило, що "ми не цілилися в Польщу". Ну то нехай визначаться, бо обидві версії одночасно правдою бути не можуть. Але ми вже звикли до цього. Радянський метод — спершу брехати, а там буде видно", - зазначив польський дипломат.

За його словами, Польща вже ввела обмеження на пересування російських дипломатів, дозволяючи їм перебувати лише в межах Мазовецького воєводства.

"Ми також закликаємо інші держави-члени ЄС зробити те саме, тобто не дозволяти російській агентурі вільно переміщатися по Шенгенській зоні. Нехай пересуваються лише в тій країні, де вони акредитовані і де їх контролює контррозвідка. Адже ми оцінюємо, що велика частина російських дипломатів у Європі — понад дві тисячі осіб — виконують завдання, які не відповідають їхньому дипломатичному статусу", - пояснив Сікорський.

Сікорський про вступ України до ЄС

Окремо Сікорський торкнувся питання євроінтеграції України та Молдови. Він підкреслив, що Польща буде "тісно співпрацювати з данським головуванням, щоб забезпечити, що приєднання Молдови та України разом залишалося пріоритетом порядку денного ЄС".

"Лише скоординований тиск на Угорщину може принести результати. Ми знову закликаємо Угорщину скасувати вето на виділення коштів з Європейського фонду миру для держав-членів та України. І ми закликаємо Угорщину скасувати своє вето на початок переговорів щодо першого кластера", - підсумував польський дипломат.