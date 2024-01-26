У Бельгії заявили, що ЄС готовий продовжити захист для біженців з України у 2025 році

Про це повідомила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур після неформальної зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.

За її словами, "ЄС повинен розрахувати різні сценарії" до березня 2025 року. Посадовиця зазначила, що у ЄС вважають за можливе продовжити статус тимчасового захисту попри те, що його вже продовжували двічі.

Ніколь де Мур додала, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною. Вони погодилися, що "потрібно гармонізувати законодавство" в цій сфері, адже мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б "контрпродуктивно".

Представниця Бельгії додала, що Єврокомісія та країни-члени блоку продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому. Єврокомісія не представлятиме пропозицій, поки їх не погодять Україна та всі держави-члени ЄС.