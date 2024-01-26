У Бельгії заявили, що ЄС готовий продовжити захист для біженців з України у 2025 році
У ЄС готові за потреби продовжити тимчасовий захист для біженців з України після березня 2025 року. Спільне рішення ухвалять після додаткових консультацій
Про це повідомила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур після неформальної зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі.
За її словами, "ЄС повинен розрахувати різні сценарії" до березня 2025 року. Посадовиця зазначила, що у ЄС вважають за можливе продовжити статус тимчасового захисту попри те, що його вже продовжували двічі.
Ніколь де Мур додала, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною. Вони погодилися, що "потрібно гармонізувати законодавство" в цій сфері, адже мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б "контрпродуктивно".
Представниця Бельгії додала, що Єврокомісія та країни-члени блоку продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому. Єврокомісія не представлятиме пропозицій, поки їх не погодять Україна та всі держави-члени ЄС.
- Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
- За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
- 25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.
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