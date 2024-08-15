У Білому домі анонсували нові пакети допомоги України

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

За його словами, США нададуть Києву нові пакети допомоги найближчими днями, однак подробиць Кірбі не розкрив.

Видання додає, що речник Білого дому анонсував додаткову допомогу після того, як глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим поточні українські операції на фронті.