У Білому домі анонсували нові пакети допомоги України
Сполучені Штати Америки найближчими днями нададуть Україні додаткові пакети допомоги
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.
За його словами, США нададуть Києву нові пакети допомоги найближчими днями, однак подробиць Кірбі не розкрив.
Видання додає, що речник Білого дому анонсував додаткову допомогу після того, як глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим поточні українські операції на фронті.
- Учора, 14 серпня, Остін та Умєров провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, "пріоритетну допомогу у сфері безпеки та поточних бойових дій України".
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