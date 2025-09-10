У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву

Про це повідомляє державна пропагандистська агенція БЕЛТА.

За словами начальника генштабу Білорусі Павла Муравейка, ударні дрони України й Росії буцімто втратили курс через роботу РЕБ.

"Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки. Наявними каналами взаємодії в період з 23:00 9 вересня до 4:00 10 вересня наші чергові сили та засоби обмінювалися інформацією про повітряну та радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн", - заявили у Білорусі.

За словами білорусів, Польща також нібито інформувала РБ про наближення дронів до кордону.

"Республіка Білорусь і надалі продовжить реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії", - заявив Муравей.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Зеленський також наголосив, що Україна попереджала Польщу про рух російських дронів. За словами президента, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі.