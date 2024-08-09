У Бразилії розбився пасажирський літак: загинули 62 людини, які були на борту
У бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак. На борту перебувало 58 пасажирів та 4 члени екіпажу, ніхто не вижив
Про це інформує BBC.
Двомоторний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, який летів з Каскавела, штат Парана до головного аеропорту Сан-Паулу, розбився у місті Вінхедо.
За даними Flightradar24, літак, побудований у 2010 році, вилетів з Каскавела о 11:56 за місцевим часом (17:56 за Київським часом). Останній сигнал з літака був отриманий приблизно через півтори години.
На відео, поширених в соціальних мережах, видно, що літак падав вертикально, закручуючись по спіралі під час падіння. Згідно з повідомленням місцевих властей, літак впав на житловий будинок.
Бразильська телевізійна мережа GloboNews показала фотографії великої території, охопленої вогнем, та димлячих уламків літака в густонаселеному районі. На місці події працюють поліція, пожежні служби, а місцеві лікарні приведені в готовність.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив співчуття сім'ям та друзям загиблих, вшанувавши їх хвилиною мовчання під час свого виступу.
"Дуже сумна новина про катастрофу. Висловлюю свою солідарність сім'ям і друзям загиблих", - заявив він.
- 24 липня у столиці Непалу Катманду під час зльоту літак потрапив в авіакатастрофу: з 19 людей, які перебували на борту, вижив лише пілот.
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