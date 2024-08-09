У Бразилії розбився пасажирський літак: загинули 62 людини, які були на борту

Про це інформує BBC.

Двомоторний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, який летів з Каскавела, штат Парана до головного аеропорту Сан-Паулу, розбився у місті Вінхедо.

За даними Flightradar24, літак, побудований у 2010 році, вилетів з Каскавела о 11:56 за місцевим часом (17:56 за Київським часом). Останній сигнал з літака був отриманий приблизно через півтори години.

На відео, поширених в соціальних мережах, видно, що літак падав вертикально, закручуючись по спіралі під час падіння. Згідно з повідомленням місцевих властей, літак впав на житловий будинок.

#BREAKING: A plane carrying 62 people crashed outside São Paulo, Brazil. Social media videos show the plane falling out of the sky. pic.twitter.com/o1b8urH7uu — Moshe Schwartz (backup) (@MosheReports) August 9, 2024

Бразильська телевізійна мережа GloboNews показала фотографії великої території, охопленої вогнем, та димлячих уламків літака в густонаселеному районі. На місці події працюють поліція, пожежні служби, а місцеві лікарні приведені в готовність.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив співчуття сім'ям та друзям загиблих, вшанувавши їх хвилиною мовчання під час свого виступу.

"Дуже сумна новина про катастрофу. Висловлюю свою солідарність сім'ям і друзям загиблих", - заявив він.