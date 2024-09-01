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Головна Світ "У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію
Ексклюзив

"У будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде": політолог Рейтерович пояснив, чому диктатор РФ поїде саме в Монголію

Марина Клюєва
1 вересня, 2024 неділя
16:22
Світ путін, путлер

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін запланував візит саме до Монголії

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо. 

"Монголія тут невипадково обрана. Справа в тому, що ця країна затиснута фактично між Росією і Китаєм. Країна, яка має величезну територію і надзвичайно невелику чисельність населення, там щось близько 3 мільйонів. І парадокс цієї країни ще в тому, що вона майже не має збройних сил. Тому візит якраз спрямований на те, щоб продемонструвати, що країна в силу абсолютно якихось об’єктивних причин не зможе виконати приписи Міжнародного кримінального суду. Ну давайте, якщо ми уявимо, що вони навіть спробують його заарештувати, то, зрозуміло, це закінчиться ледь не війною між Росією і Монголією. У них немає навіть на це просто ресурсів силових для того, щоб це, власне, зробити, його там утримати і потім передати в Гаагу", - зазначив він.

Політолог вважає, що Путін має кілька цілей на цю поїздку, але візит до Монголії йому не допоможе. 

"Тому Путін таким чином намагається одразу кілька зайців убити. З одного боку, продемонструвати, на його думку і на думку російських пропагандистів, нікчемність приписів Міжнародного кримінального суду, створити своєрідний такий прецедент. По-друге, це розрахунок на внутрішню аудиторію, що "дивіться, у нас такий сміливий президент, що він навіть їздить в країни, які теоретично повинні його заарештувати".

Ну і, по-третє, йому це треба взагалі, щоб відволікти дещо увагу від ситуації у Курській області, показати, що він займається тим, чим повинен глава держави займатися, тобто роз’їжджати по інших країнах, вести якісь там перемовини. Але я одразу хочу сказати, що те, що Монголія не може виконати приписи Міжнародного кримінального суду, насправді не дасть Путіну тих бонусів, на які він розраховує, оскільки всі прекрасно розуміють ситуацію, в якій знаходиться Монголія, і що вона фізично просто не може виконати цей припис. І в будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде, тому що там буде зовсім інша ситуація. Скажімо, коли нещодавно це зробила Вірменія, то всі розмови про можливий візит Путіна до Вірменії одразу були зняті з порядку денного", - вважає Рейтерович.

  • 30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.
  • Україна закликала монгольську владу заарештувати російського диктатора Володимира Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
  • У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати очільника Кремля Володимира Путіна у разі його візиту в країну наступного тижня.
Теги:
Кримінал
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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