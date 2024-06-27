У ЄС відреагували на рішення РФ заблокувати 81 європейське ЗМІ

Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

За його словами, Європейський Союз засуджує таке рішення Росії. Такі дії РФ він назвав необґрунтованим та політично вмотивованими.

"Це рішення ще більше обмежує і без того жорстко контрольований, обмежений і підданий цензурі доступ російського населення до незалежної і вільної інформації", - сказав Стано.

Він додав, що європейські ЗМІ мали на меті поширювати для населення РФ незалежну інформацію, у тому числі, про незаконне російське вторгнення в Україну.