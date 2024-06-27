У ЄС відреагували на рішення РФ заблокувати 81 європейське ЗМІ
У Європейському Союзі засудили російське рішення заблокувати доступ до європейських засобів масової інформації на території Росії
Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.
За його словами, Європейський Союз засуджує таке рішення Росії. Такі дії РФ він назвав необґрунтованим та політично вмотивованими.
"Це рішення ще більше обмежує і без того жорстко контрольований, обмежений і підданий цензурі доступ російського населення до незалежної і вільної інформації", - сказав Стано.
Він додав, що європейські ЗМІ мали на меті поширювати для населення РФ незалежну інформацію, у тому числі, про незаконне російське вторгнення в Україну.
- 17 травня Європейський Союз увів санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", заборонивши їм мовлення та публікації на території ЄС.
- 25 червня міністерство закордонних справ РФ заявило про обмеження в країні доступу до сайтів 81 медіа Європейського Союзу після того, як у блоці вирішили заблокувати деякі російські ЗМІ.
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