У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка

Про це розповіла Ана Даукшевич, литовська журналістка, яка працює у європейський інституцях Брюсселю, у етері телеканалу "Еспресо".

"Не тільки в країнах Балтії є стурбованість, що Дональд Трамп може стати президентом США. Про це кажуть в європейському парламенті, комісії, в раді Європи. ЄС завжди покладав надії на НАТО як Альянс та Америку. Якщо Трамп стане президентом, то все зміниться", - сказала вона.

Сьогодні є ініціативи щодо створення комісара, який буде відповідальний саме за оборону ЄС, зауважила журналістка.

"В Брюсселі кажуть, що Європа має мати своє військо, озброєння, спільні закупівлі. Треба розуміти, що в Альянсу НАТО, як такого, немає бюджету на такі закупівлі, підготовку кордону тощо. Євросоюз має гроші, з яких можна фінансувати, створювати спільні закупівлі зброї", - додала Даукшевич.

За її словами, у представників багатьох країн є розуміння, якщо Трамп стане президентом, він зробить те, що казав. Мовляв, Америка буде більше дивитися на Китай, кордон з Мексикою, а Європа має сама думати про свою безпеку.