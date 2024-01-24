У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка
У ЄС розглядають питання власної оборони у випадку, якщо Трамп стане президентом
Про це розповіла Ана Даукшевич, литовська журналістка, яка працює у європейський інституцях Брюсселю, у етері телеканалу "Еспресо".
"Не тільки в країнах Балтії є стурбованість, що Дональд Трамп може стати президентом США. Про це кажуть в європейському парламенті, комісії, в раді Європи. ЄС завжди покладав надії на НАТО як Альянс та Америку. Якщо Трамп стане президентом, то все зміниться", - сказала вона.
Сьогодні є ініціативи щодо створення комісара, який буде відповідальний саме за оборону ЄС, зауважила журналістка.
"В Брюсселі кажуть, що Європа має мати своє військо, озброєння, спільні закупівлі. Треба розуміти, що в Альянсу НАТО, як такого, немає бюджету на такі закупівлі, підготовку кордону тощо. Євросоюз має гроші, з яких можна фінансувати, створювати спільні закупівлі зброї", - додала Даукшевич.
За її словами, у представників багатьох країн є розуміння, якщо Трамп стане президентом, він зробить те, що казав. Мовляв, Америка буде більше дивитися на Китай, кордон з Мексикою, а Європа має сама думати про свою безпеку.
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США. Відразу ж інший кандидат від республіканців Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з перегонів і підтримку Трампа.
- Також Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "дуже швидко" закінчить війну в Україні.
- 19 січня Володимир Зеленський назвав небезпечним намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години та запросив його до Києва
- 23 січня експрезидент США Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, обігнавши ще одну кандидатку від Республіканської партії Ніккі Гейлі. Від Демократичної партії в цьому штаті переміг Джо Байден.
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